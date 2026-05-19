Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti an einem Getränkemarkt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (lud)

Im Tatzeitraum vom 17.05.2026 auf den 18.05.2026 besprühten bislang unbekannte Täter mit blauem Sprühlack die Fassade eines Getränkemarktes in der Bürgermeister-Burgdorf-Straße in 31185 Söhlde. Der dadurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 entgegen.

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