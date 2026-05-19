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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 18-Jähriger fährt betrunken mit fremdem Wagen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Mutmaßlich alkoholbedingter Übermut führte am Montagabend (18.05.2026) dazu, dass die Polizei nun gegen einen 18-jährigen Hildesheimer ermittelt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge habe sich der junge Mann gegen 21:25 Uhr im Friesenstieg in einen abgestellten Pkw gesetzt, der unverschlossen gewesen sei und bei dem der Schlüssel im Zündschloss gesteckt habe. Anschließend soll er den Motor gestartet und wenige Meter nach vorne gefahren sein.

Der im Nahbereich aufhältige Eigentümer des Autos soll auf das Geschehen aufmerksam geworden und zu seinem Fahrzeug geeilt sein, wo er den 18-Jährigen bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei festhielt.

Die eingesetzten Beamten stellten anschließend fest, dass der Heranwachsende deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Sie nahmen ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Ergebnis steht noch aus.

Darüber hinaus wurden der Führerschein des 18-Jährigen sichergestellt und Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges gegen ihn eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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