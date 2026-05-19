Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hakenkreuz-Schmiererei an der Tonkuhle in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Am 19.05.2026 wurde der Polizei Bad Salzdetfurth gegen 14:00 Uhr eine Hakenkreuz-Schmiererei am Rundwanderweg rund um die Tonkuhle in 31167 Bockenem gemeldet. Bei der Tonkuhle handelt es sich um einen Weiher in einem kleinen Park am Ortsrand von Bockenem (östlich des Ulmenwegs).

Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten ein etwa 50 x 50 Zentimeter großes, rot aufgetragenes Hakenkreuz fest. Die Entfernung der Schmiererei erfolgt durch den Bauhof der Stadt Bockenem.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und Sachbeschädigung ein. Der Tatzeitraum kann derzeit noch nicht näher eingegrenzt werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell