Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug aufgebrochen

Hildesheim (ots)

Giesen/Ahrbergen -(jb) Unbekannte versuchten in der Zeit vom 18.05.26, 21.30 Uhr bis 19.05.2026, 06.30 Uhr in einen VW Caddy eines Handwerkbetriebes einzudringen, der in der Krugstraße parkte. Hierzu schlugen sie die linke Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Möglicherweise wurden die Täter dabei gestört, denn weitere Handlungen wurden nicht vollzogen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

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