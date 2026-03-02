Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berauscht nach dem Arzttermin

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.03.2026 um 11:00 Uhr wurde ein 21-Jähriger aus Neustatd/W. mit einem gemieteten E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg von einem Arztbesuch. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Neustadter unter dem Einfluss von Cannabis steht, weshalb dieser den E-Scooter stehen lassen und eine Blutprobe abgeben musste. Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

