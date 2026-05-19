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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (hel) - Am 19.05.2026, gegen 16:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Volksbank eG in der Hildesheimer Straße zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein Pkw beim rückwärts Ausparken gegen den Handlauf des dortigen Eingangsbereichs und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Bei dem unfallverursachenden Pkw soll es sich um einen braunen Honda mit Hildesheimer Zulassung handeln. Gemäß Unfallschilderung weist dieser einen Unfallschaden am Heck auf. Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Pkw sowie dessen Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181/8073-0 bei der Polizei in Alfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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