Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl von Kupferrohren

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH - (kaw) Am 19.05.2026 kam es gegen 23:30 Uhr am St.-Georgs-Platz in Bad Salzdetfurth zu einem Diebstahl von Fallrohren an der dortigen Kirche. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entfernten mehrere Täter gewaltsam Kupferfallrohre an dem Gebäude. Hierbei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet, welche die Polizei alarmierten. Durch Polizeikräfte der Polizei Bad Salzdetfurth konnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger aus dem Landkreis Hildesheim gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut wurde im Rahmen einer Durchsuchung des Täterfahrzeugs sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige mangels Haftgründen entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn sowie die noch unbekannten Täter dauern weiter an. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

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