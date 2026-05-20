Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Täter geben sich als Trödelhändler aus - zwei weitere Trickdiebstähle aus Wohnhäusern

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - HARSUM - (jpm) Nachdem eine Frau aus der Albertus-Magnus-Straße in Hildesheim am vergangenen Freitag (15.05.2026) von einem Trickdieb in ihrem Haus bestohlen worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6276670), kam es am Montag und Dienstag in Sarstedt und Harsum zu ähnlich gelagerten Taten.

Auch in diesen Fällen soll sich ein männlicher Täter unter dem Vorwand, alte Gegenstände kaufen zu wollen, Zugang zu den betroffenen Häusern verschafft und im weiteren Verlauf jeweils Schmuckstücke entwendet haben.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Diebstahl in Sarstedt am Montag (18.05.2026) zwischen 09:45 Uhr und 10:00 Uhr in der Straße "Im Mittelfelde". Laut Beschreibung soll der Täter ca. 40 bis 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß sein. Bekleidet gewesen sei er unter anderem mit einer hellen bzw. beigefarbenen Arbeitsjacke, Arbeitsschuhen und einem hellen Basecap.

Zu der Tat in Harsum soll es am Dienstag (19.05.2026) gegen 11:30 Uhr in der Hardessemstraße gekommen sein. Hier wurde der Täter als ca. 50 bis 55 Jahre alt, etwa 170 cm groß und leicht korpulent beschrieben. Er soll eine mutmaßlich graue Jacke getragen haben.

Die zuständigen Ermittler schließen einen Zusammenhang zwischen den Diebstählen nicht aus und bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. Eventuell haben der oder die Täter noch weitere Grundstücke betreten. In diesem Zusammenhang werden Eigentümer von Überwachungskameras gebeten, vorhandene Aufnahmen zu überprüfen.

Hinweise zu den Tätern oder zu Fahrzeugen, die diese womöglich nutzten, werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

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