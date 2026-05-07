LPI-SHL: Umgekippt

Schmalkalden (ots) - In der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter zwei in der Gothaer Straße in Schmalkalden geparkte Autos. An einem Audi zerkratzten die Unbekannten den Lack und bei einem in der Nähe abgestellten Ford wurde die Scheibe der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 ...

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