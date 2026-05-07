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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Umgekippt

Henneberg (ots)

Der Fahrer eines Traktors mit angehängter Pflanzenschutzspitze fuhr Mittwochvormittag auf der Landstraße bei Henneberg in Richtung Eußenhausen. In einer Kurve kippte der landwirtschaftliche Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache um und blieb auf der Seite liegen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ein Krank stellte die Pflanzenschutzspritze auf. Der Sachschaden an dem Gerät wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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