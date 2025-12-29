POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum vom 27.12.2025, 18 Uhr, bis zum 28.12.2025, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Turnerstraße (Nähe "Im Kappes") ein. Aus dem Inneren des Hauses wurde Schmuck entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Einbruch geben können, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
