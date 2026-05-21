Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von zwei Motorrädern in Lechstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/LECHSTEDT (unb). In der Zeit zwischen dem 20.05.2026, 18:30 Uhr und dem 21.05.2026, 06:00 Uhr wurden zwei Motorräder der Marken Yamaha und Triumph in der Straße Am Schöneberg in 31162 Bad Salzdetfurth/OT Lechstedt entwendet, welche unter einem Carport abgestellt waren.

Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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