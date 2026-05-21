PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von zwei Motorrädern in Lechstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/LECHSTEDT (unb). In der Zeit zwischen dem 20.05.2026, 18:30 Uhr und dem 21.05.2026, 06:00 Uhr wurden zwei Motorräder der Marken Yamaha und Triumph in der Straße Am Schöneberg in 31162 Bad Salzdetfurth/OT Lechstedt entwendet, welche unter einem Carport abgestellt waren.

Der Gesamtschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 30.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 23:35

    POL-HI: Umkleidespind aufgebrochen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - Am 20.05.2026, zwischen 17:15 Uhr und 18:20 Uhr, kam es im Innerstebad in Sarstedt zu einem Aufbruch eines Spindes. Glücklicherweise wurde aus diesem nichts entwendet, da keinerlei Wertgegenstände dort gelagert waren. Tatverdächtig sind 4 männliche Personen, die gg. 17.15 Uhr vor dem Innerstebad gesehen wurden und Passanten nach Kleingeld fragten. Scheinbar wurden ihnen tatsächlich ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 18:43

    POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung am Alten Rathaus in Sibbesse

    Hildesheim (ots) - Sibbesse (be) In der Zeit vom 13.05.2026 bis 19.05.2026 kam es am Alten Rathaus in Sibbesse zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten Mittels einem Einkaufswagen eine Fensterscheibe am nordöstlichen Teil des Gebäudes. Weiterhin wurde ein Gullideckel aus seiner Verankerung gezogen. Hier entstand kein weiterer Schaden. Der ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 15:01

    POL-HI: Vorläufige Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl von Kupferrohren

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH - (kaw) Am 19.05.2026 kam es gegen 23:30 Uhr am St.-Georgs-Platz in Bad Salzdetfurth zu einem Diebstahl von Fallrohren an der dortigen Kirche. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entfernten mehrere Täter gewaltsam Kupferfallrohre an dem Gebäude. Hierbei wurden sie von aufmerksamen Zeugen beobachtet, welche die Polizei alarmierten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren