Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem fordert eine verletzte Radfahrerin - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 19.05.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Hachumer Straße und der Straße Zum Dillsgraben in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete eine bislang unbekannte Beteiligte, welche mit ihrem Pkw die Straße Zum Dillsgraben befuhr, die von rechts aus der Hachumer Straße kommende und bevorrechtigte Radfahrerin aus dem Landkreis Hildesheim, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzt sich hierbei leicht. Darüber hinaus entstand an ihrem Fahrrad Sachschaden.

Die unbekannte Beteiligte flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Bei dem Pkw der Unfallflüchtigen soll es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Volkswagen gehandelt haben.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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