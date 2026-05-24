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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Radfahrer in Nordhausen festgestellt

Sundhausen/Nordhausen (ots)

Am Samstagabend sorgte ein stark alkoholisierter Mann gegen 20:30 Uhr in Nordhausen für einen Polizeieinsatz. Zunächst war gemeldet worden, dass eine männliche Person an einer Bushaltestelle mit Bierflaschen warf und auch Gegenstände in Richtung vorbeifahrender Fahrzeuge schleuderte. Personen oder Fahrzeuge wurden dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht getroffen.

Der Mann entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad vom Bereich 
der Bushaltestelle in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der Fahndung 
konnten Polizeibeamte den 44jährigen Nordhäuser wenig später an einer
Tankstelle in der Helmestraße feststellen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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