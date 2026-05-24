Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Alkoholisierter Radfahrer
Leinefelde (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr wurde in der Berliner Straße in Leinefelde ein 40-jähriger Radfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp unter 2 Promille. Eine gerichtsverwertbare Blutentnahme wurde bei dem Radfahrer angeordnet und in einem nahegelegen Krankenhaus durchgeführt. Im Anschluss wurde dem 40-Jährigen die Weiterfahrt untersagt.
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