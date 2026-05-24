Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin kollidiert mit Reh

Jützenbach (ots)

Am Samstag gegen 12:45 Uhr befuhr eine 30-jährige Radfahrerin den Radweg von Fuhrbach (Niedersachsen) in Richtung Jützenbach (Thüringen). Kurz vor Jützenbach tauchte vor ihr plötzlich ein Reh auf. Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit dem Reh nicht verhindern. In der Folge stürzte sie und verletzte sich leicht. Das Reh verschwand im Wald. Am Fahrrad und Helm der Radfahrerin entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100,- Euro.

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