Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: eBike an den Kiesteichen in Nordhausen entwendet

Bielen/Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr an den Kiesteichen in Nordhausen ein eBike der Marke Cube in den Farben Schwarz und Blau.

Die 25jährige Geschädigte aus Nordhausen hatte das Fahrrad während eines Badeaufenthaltes im Bereich eines Gebüsches außerhalb ihrer unmittelbaren Sichtweite abgelegt. Als sie zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl des eBikes fest.

Die Nordhäuser Polizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls ein und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kiesteiche beobachtet haben, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

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