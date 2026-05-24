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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: eBike an den Kiesteichen in Nordhausen entwendet

Bielen/Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag zwischen 17:30 Uhr und 17:50 Uhr an den Kiesteichen in Nordhausen ein eBike der Marke Cube in den Farben Schwarz und Blau.

Die 25jährige Geschädigte aus Nordhausen hatte das Fahrrad während 
eines Badeaufenthaltes im Bereich eines Gebüsches außerhalb ihrer 
unmittelbaren Sichtweite abgelegt. Als sie zurückkehrte, stellte sie 
den Diebstahl des eBikes fest.

Die Nordhäuser Polizei leitete Ermittlungen wegen Diebstahls ein und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kiesteiche beobachtet haben, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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