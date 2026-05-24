Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Automat auf Hochschulgelände in Nordhausen aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntagmorgen zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr auf dem Gelände der Hochschule Nordhausen am Weinberghof einen Getränke- und Snackautomaten auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem frei zugänglichen Hochschulgelände und öffneten den vor Haus 18 aufgestellten Automaten gewaltsam mittels Hebelwerkzeug. Anschließend entwendeten sie einen Teil des Inhalts.

Der Beuteschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Das Hochschulgelände wird regelmäßig durch einen Sicherheitsdienst bestreift. Ein Wachmann stellte den aufgebrochenen Automaten während eines Streifenganges fest und informierte die Polizei.

Diese sicherte Spuren vor Ort und leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Nordhausen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell