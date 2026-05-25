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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein Schlag und ein Rasentraktor

Herrmannsacker (ots)

Am Sonntagabend wurden Kollegen des Inspektionsdienstes Nordhausen nach Herrmannsacker gerufen, um eine Körperverletzung zum Nachteil eines 42-Jährigen aufzunehmen. Der Geschädigte gab hierbei an, dass er mit einem Rasentraktor im Ort unterwegs war, als ihn ein namentlich bekannter 35-Jähriger schlug, worauf er vom Traktor fiel und sich leicht verletzte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der "Geschlagene" unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zur Beweissicherung erfolgte eine Blutentnahme im Südharzklinikum. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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