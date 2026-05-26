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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneut Automat auf dem Hochschulgelände aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende berichtete der Inspektionsdienst Nordhausen von einem Aufbruch eines Genussautomaten auf dem Gelände der Nordhäuser Hochschule.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6280927

Unbekannte Täter brachen am Montagabend zwischen 19.25 Uhr und 21.25 Uhr auf dem Gelände der Hochschule Nordhausen am Weinberghof erneut einen Getränke- und Snackautomaten auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem frei zugänglichen Hochschulgelände und öffneten den vor dem Haus 18 aufgestellten Automaten gewaltsam mittels Hebelwerkzeug. Anschließend entwendeten sie einen Teil des Inhaltes.

Der Beuteschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Das Hochschulgelände wird regelmäßig durch einen Sicherheitsdienst bestreift. Ein Wachmann stellte den aufgebrochenen Automaten während eines Streifenganges fest und informierte die Polizei. Diese sicherte Spuren und leitete Ermittlungen ein.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnunmmer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0128407

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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