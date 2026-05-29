POL-COE: Dülmen, Weddern, K49/Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt
Coesfeld (ots)
Ein 16-jähriger Fahrer eines Motorrollers verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am Freitag, (29.05.) gegen 07:30 Uhr im Bereich Weddern. Der Dülmener beabsichtige, mit seinem Leichtkraftrad die Fahrbahn zu überqueren und übersah dabei das Auto einer 25-jährigen Dülmenerin, welche aus Richtung Dülmen kam. Der Rollerfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich, ein Rettungswagen brachte ihn ein ein Krankenhaus.
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