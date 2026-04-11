Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisster 17-Jähriger aus Fulda

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Fulda (ots)

Seit dem Freitagnachmittag (10.04.) ist der 17-jährige Yaroslav Z. aus Fulda von zu Hause abgängig. Der Vermisste, der im Bereich des Aschenberges wohnt, spricht Ukrainisch, Russisch und ein wenig Englisch. Er kann wie folgt beschrieben werden: Circa 180 cm groß, schlank, lange - braune Haare, Dreitagebart und er trug zum Zeitpunkt des Verschwindens eine dunkelblaue Jacke, schwarze Jeans und weiße Sneaker der Marke Adidas. Der 17-Jährige ist gerne im angrenzenden Waldgebiet des Aschenbergs unterwegs. Ein aktuelles Foto des Vermissten ist beigefügt. Wer Hinweise zum Verbleib von Herrn Z. geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Fulda unter 0661 / 105 - 0, mit jeder anderen Polizeidienststelle oder mit der Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK

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