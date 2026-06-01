Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten Polizisten am 29.05.2026, gegen 22.30 Uhr, auf der Dülmener Straße in Coesfeld einen 19-jährigen Autofahrer aus Rosendahl an und kontrollierten ihn. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum des Rosendahlers. Ein freiwillig durchgeführter Vortests bestätigte den Verdacht.

Auf der Polizeiwache in Coesfeld wurde dem 19-Jährigen eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

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