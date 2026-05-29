Polizei Bielefeld

POL-BI: Grauer Kleinwagen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Donnerstag, 28.05.2026, verletzte sich ein zwölfjähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht, nachdem er von einem Pkw überholt und ausgebremst wurde.

Der junge Bielefelder fuhr gegen 18:05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Wiedenbrücker Straße in Fahrtrichtung Berliner Straße. Auf der Höhe der Hausnummer 18 überholte ihn ein Pkw-Fahrer und scherte kurz vor ihm wieder ein. Anschließend bremste er stark ab.

Der Zwölfjährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Bei der Kollision verletzte er sich leicht. Sein Vater brachte ihn anschließend in eine Klinik.

Der Pkw-Fahrer war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte braune Haare und ein südeuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine Sonnenbrille. Bei dem Wagen handelte es sich womöglich um einen grauen Kleinwagen der Marke VW.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

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