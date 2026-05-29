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Polizei Bielefeld

POL-BI: Schläger setzt Messer ein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Während einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Szeneangehörigen verletzte am Donnerstagabend, 28.05.2026, einer der Beteiligten den Kontrahenten mit einem Messer.

Zeugen berichteten der Polizei, dass es zwischen zwei Szeneangehörigen an der Tüte gegen 22:00 Uhr zu einem Streit gekommen sei, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf verletzte einer der Schläger den anderen, einen 31-jährigen ohne festen Wohnsitz, mit einem Messer und flüchtete dann in Richtung Willy-Brandt-Platz. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die Fahndung der hinzugerufenen Polizisten nach dem flüchtigen Täter verlief negativ.

Die Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als südländisch aussehend, klein, sehr dünn, mit langen zum Zopf gebundenen Haaren und Hakennase. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss, blauer Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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