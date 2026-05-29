POL-BI: Schläger setzt Messer ein
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Während einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Szeneangehörigen verletzte am Donnerstagabend, 28.05.2026, einer der Beteiligten den Kontrahenten mit einem Messer.
Zeugen berichteten der Polizei, dass es zwischen zwei Szeneangehörigen an der Tüte gegen 22:00 Uhr zu einem Streit gekommen sei, der in eine handgreifliche Auseinandersetzung überging. Im weiteren Verlauf verletzte einer der Schläger den anderen, einen 31-jährigen ohne festen Wohnsitz, mit einem Messer und flüchtete dann in Richtung Willy-Brandt-Platz. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Die Fahndung der hinzugerufenen Polizisten nach dem flüchtigen Täter verlief negativ.
Die Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als südländisch aussehend, klein, sehr dünn, mit langen zum Zopf gebundenen Haaren und Hakennase. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit Reißverschluss, blauer Hose und weißen Turnschuhen bekleidet.
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