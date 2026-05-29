Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher Radfahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Donnerstagabend, 28.05.2026, mit einem verletzten Kleinkind sucht die Polizei einen jungen Fahrradfahrer sowie Zeugen.

Gegen 18:15 Uhr lief ein einjähriges Kind auf dem Gehweg des Ehlentruper Wegs. In Höhe des Hartlager Wegs kreuzte ein junger Fahrradfahrer den Weg des Kindes und touchierte es. Dadurch kam das Kleinkind zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrradfahrer fuhr weiter in Richtung Im Siekerfelde.

Der männliche Fahrer soll circa 11 bis 16 Jahre alt sein und trug einen schwarzen Helm. Er soll mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Die Polizei sucht den Fahrradfahrer und bittet diesen, sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

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