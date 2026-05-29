Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Golf-Club

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - An der Dornberger Straße brach ein bisher unbekannter Täter in der Nacht zu Dienstag, 26.05.2026, in die Gastronomie eines Golfclubs ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 22:20 Uhr am Montag und 06:15 Uhr am Dienstag, hebelte der Täter ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Restaurant.

Er durchwühlte den Thekenbereich und nahm Münzgeld an sich.

Mit seiner Beute flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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