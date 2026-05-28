Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Versuchtes Tötungsdelikt in Minden

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Minden-Lübbecke- Die Mordkommission der Polizei Bielefeld übernahm die Ermittlungen, nachdem am Mittwochmorgen, 27.05.2026, ein Mindener seine getrenntlebende Ehefrau mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hatte. Der Tatverdächtige ging in Untersuchungshaft.

Der 27-jährige Mindener soll nach den derzeitigen Erkenntnissen, gegen 06:55 Uhr, die Wohnung seiner getrenntlebenden Ehefrau aufgesucht haben. Im Laufe des folgenden Gesprächs soll der 27-Jährige ein Messer ergriffen und mit mehreren Stichen die 29-Jährige lebensgefährlich verletzt haben. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Gemeinsam trafen die Rettungskräfte sowie Streifenwagen der Polizei Minden an der Anschrift ein. Die verletzte 29-Jährige wurde unverzüglich von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Notoperation stattfand.

Im Rahmen der Ermittlungen und Fahndung konnte der geflüchtete tatverdächtige Ehemann angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Vor seiner Festnahme versenkte er seinen PKW in einem Gewässer. Das Fahrzeug wurde geborgen und sichergestellt. Ein Polizeihubschrauber befand sich im Einsatz.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei übernahm mit Mindener und Bielefelder Beamten die weiteren Ermittlungen. Der 27-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde am Donnerstag, 28.05.2026, dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags.

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