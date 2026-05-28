POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täterin legt Schal um
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei eine Frau, die am Mittwoch, 28.01.2026, aus einem Geschäft einen Schal im dreistelligen Wert gestohlen hat.
Die Unbekannte nahm gegen 15:00 Uhr den Schal aus der Auslage eines Geschäftes am Jahnplatz, legte ihn sich um den Hals und verließ den Laden, ohne den Schal zu bezahlen. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt die Täterin?
Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld die Diebin: https://polizei.nrw/fahndung/204993
Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
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