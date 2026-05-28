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Polizei Bielefeld

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täterin legt Schal um

POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung - Täterin legt Schal um
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei eine Frau, die am Mittwoch, 28.01.2026, aus einem Geschäft einen Schal im dreistelligen Wert gestohlen hat.

Die Unbekannte nahm gegen 15:00 Uhr den Schal aus der Auslage eines Geschäftes am Jahnplatz, legte ihn sich um den Hals und verließ den Laden, ohne den Schal zu bezahlen. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt die Täterin?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld die Diebin: https://polizei.nrw/fahndung/204993

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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