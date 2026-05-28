Polizei Bielefeld

POL-BI: Erfolgreiche Durchsuchungsmaßnahmen von Polizei, Zoll, Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität und Ordnungsamt gegen Drogenkriminalität und illegalem Glücksspiel

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Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Stadtgebiet - Nach mehrwöchiger, intensiver Ermittlungsarbeit führten Polizeibeamte am Mittwoch, 27.05.2026, gemeinsam mit Beamten des Zolls, des Landesamtes zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) und des Ordnungsamtes umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in zwei ehemaligen Gaststätten an der Jöllenbecker Straße und dem Torfstichweg durch. Sie stellten wichtiges Beweismaterial sicher.

Durch umfangreiche Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 22, konnte festgestellt werden, dass in beiden Objekten illegales Glücksspiel betrieben wurde. Durch Kriminalbeamte des zuständigen Kriminalkommissariats erfolgte unter Beteiligung der Bereitschaftspolizei, des Einsatztrupps, Beamten des Zolls, des LBF NRW und des Ordnungsamtes am 27.05.2026 in den frühen Abendstunden der Zugriff.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde ein 55-jähriger Bielefelder angetroffen, der im Verdacht steht, die Lokalitäten zu betreiben. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es konnten des Weiteren Erkenntnisse zu weiteren beteiligten Personen erlangt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Beamten stellten geringe Mengen an Betäubungsmitteln sicher. Des Weiteren wurden drei illegal aufgestellte Glücksspielautomaten und ein Wettautomat aufgefunden. In einem der Objekte konnte umfangreiche Ausstattungen und Möblierung aufgefunden werden, die auf die Veranstaltung von Tischglücksspiel hindeutet. Zusätzlich wurde ein eine PTB-Waffe, Bargeld im höheren vierstelligen Bereich und eine LED-Leuchtschrift "Polizei" für Pkw sichergestellt.

Gegen den 55-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes wegen Veranstaltung von illegalem Glückspiel eingeleitet.

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