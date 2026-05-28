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Polizei Bielefeld

POL-BI: Boxautomat in Gamezentrum aufgebrochen - vier Täter flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmittag, 26.05.2026, brachen vier Täter einen Automaten in einem Gamezentrum auf und flüchteten mit der Beute. Gegen 13:00 Uhr zerstörten die Unbekannten die Sicherheitsvorkehrungen eines Boxautomaten in dem Gebäude an der Stadtheider Straße. Sie entwendeten Geldmünzen und flüchteten.

Gesucht werden zwei Täterinnen sowie zwei Täter mit Bärten. Einer der südländisch aussehenden Täter soll humpeln.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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