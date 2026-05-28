Polizei Bielefeld

POL-BI: Boxautomat in Gamezentrum aufgebrochen - vier Täter flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmittag, 26.05.2026, brachen vier Täter einen Automaten in einem Gamezentrum auf und flüchteten mit der Beute. Gegen 13:00 Uhr zerstörten die Unbekannten die Sicherheitsvorkehrungen eines Boxautomaten in dem Gebäude an der Stadtheider Straße. Sie entwendeten Geldmünzen und flüchteten.

Gesucht werden zwei Täterinnen sowie zwei Täter mit Bärten. Einer der südländisch aussehenden Täter soll humpeln.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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