Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Fahrstreifenwechsel in OWD-Auffahrt

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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Quelle- Am Mittwoch, 27.05.2026, führte ein Fehler beim Fahrstreifenwechsel zum Unfall mit einem Leichtverletzten.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhren gegen 18:25 Uhr ein 72-jähriger Bielefelder mit seinem Mercedes Vito und ein 21-jähriger Paderborner mit seinem Mercedes Sprinter nebeneinander die Carl-Severing-Straße, von der Osnabrücker Straße kommend, in Richtung Ostwestfalendamm. Der 21-Jährige leitete im Bereich der Auffahrt zu früh den Fahrstreifenwechsel nach links ein, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem Vito kam. Der Paderborner erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die OWD-Auffahrt Quelle in Richtung Innenstadt musste gegen 18:35 Uhr für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Um 19:43 Uhr konnte eine Fahrspur wieder befahren werden. Nach der Bergung der beiden Fahrzeuge konnte die Auffahrt um 20:33 Uhr wieder frei gegeben werden.

Die Polizei erinnert: Denken Sie an den Schulterblick, um den toten Winkel mit abzudecken! Wechseln Sie erst den Fahrstreifen, wenn Sie sicher sind, dass sich kein Fahrzeug neben Ihnen befindet.

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