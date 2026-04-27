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POL-PILEK: Prävention im Fokus: Die Polizei Lauterecken klärt Schülerinnen und Schüler über Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auf

POL-PILEK: Prävention im Fokus: Die Polizei Lauterecken klärt Schülerinnen und Schüler über Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auf
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Wolfstein (ots)

Die Polizei Lauterecken war zu Gast an der Realschule Plus Lauterecken-Wolfstein, um im Rahmen eines Präventionsvortrags über die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu informieren. Ziel der Veranstaltung war es, junge Menschen der neunten Klassenstufe frühzeitig für die Risiken und Konsequenzen von berauschenden Mitteln am Steuer zu sensibilisieren.

Im Mittelpunkt des Vortrags standen neben allgemeinen Präventionsansätzen auch grundlegende Inhalte der sogenannten Stoffkunde. Den insgesamt 55 Schülerinnen und Schülern wurde anschaulich erklärt, wie verschiedene Substanzen auf den menschlichen Körper wirken und inwiefern sie die Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsfindung im Straßenverkehr beeinträchtigen können.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil war die rechtliche Betrachtung. Die Polizeibeamten erläuterten die geltenden Vorschriften sowie die möglichen straf- und ordnungsrechtlichen Konsequenzen bei Verstößen. Dabei wurde deutlich gemacht, dass Fahrten unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nicht nur erhebliche Gefahren für alle Verkehrsteilnehmenden darstellen, sondern auch weitreichende persönliche Folgen haben können.

Neben dem Präventionsaspekt nutzten die Beamten die Gelegenheit, den Polizeiberuf vorzustellen. Da einige Schülerinnen und Schüler großes Interesse zeigten, wurde dieser Teil des Vortrags vertieft. Insbesondere die Einstellungsvoraussetzungen, der Ablauf des Studiums sowie die vielfältigen Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei wurden erläutert.

Die Veranstaltung stieß insgesamt auf reges Interesse und bot den Jugendlichen nicht nur wichtige Informationen zur Verkehrssicherheit, sondern auch spannende Einblicke in den Polizeiberuf.

Interessierte können sich für weitere Informationen an die nebenamtlichen Einstellungsberater der Polizeiinspektion Lauterecken unter der 0631 369-14599 oder die hauptamtlichen Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Westpfalz unter der E-Mail-Adresse pp.westpfalz.einstellungen@polizei.rlp.dewenden.|LF

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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