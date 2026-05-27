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Polizei Bielefeld

POL-BI: Vorgetäuschte Unfallflucht fliegt auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Baumheide- Ein PKW-Fahrer behauptete am Donnerstag, 21.05.2026, nach einem Unfall, Opfer einer Flucht geworden zu sein. Die Polizisten entlarvten die Lüge.

Ein 45-jähriger Bielefelder rief gegen 04:40 Uhr die Polizei zur Donauschwabenstraße. Er zeigte den Streifenbeamten seinen geparkten PKW und gab an, diesen am Tag zuvor abends dort abgestellt und anschließend nicht mehr gefahren zu haben. Soeben habe er bemerkt, dass sein PKW beschädigt worden sei.

Die Beamten nahmen den Schaden unter die Lupe und erkannten, dass die Beschädigungen atypisch für einen Unfall mit einem geparkten PKW waren. Sie hatten den Eindruck, dass die Kratzer am Kotflügel von einer Mauer stammten. Aufgrund dieser Feststellungen belehrten die Polizisten den Bielefelder hinsichtlich der Strafbarkeit des Vortäuschens einer Straftat. Der 45-Jährige bestand jedoch weiter darauf, dass er Opfer einer Verkehrsunfallflucht sei.

Als ihm eröffnet wurde, dass die Spuren am Kotflügel auf Mauerreste überprüft werden, zog er seine Aussage zurück. Er gestand, selber in Bad Salzuflen gegen eine Mauer gefahren zu sein. Anschließend sei er nach Hause gefahren und habe die Polizei gerufen, um zu melden, dass der Schaden durch ein anderes Fahrzeug entstanden sei. Ein Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat wurde gegen den Bielefelder eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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