Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf der A2: Erhebliche Beeinträchtigungen im Berufsverkehr

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gütersloh / A2/ Rheda-Wiedenbrück - Am frühen Mittwoch, 27.05.2026, fuhr ein Lkw-Fahrer auf einen Pannen-Lkw auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die A2 in Richtung Dortmund musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Der 41-jährige Lkw-Fahrer aus Polen befuhr mit einem Iveco Lkw mit Anhänger gegen 03:10 Uhr die A2 in Richtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück übersah er einen Pannen-Lkw auf dem Seitenstreifen und kollidierte mit der Sattelzugmaschine.

Dabei kippte das Gespann auf die Seite und wurde schwer beschädigt. Der 41-jährige Fahrer sowie der Fahrer des Pannen-Lkw, ein 43-jähriger Pole, blieben unverletzt.

Die Scania Sattelzugmaschine auf dem Seitenstreifen hatte vermutlich einen Reifenplatzer. Durch den Aufprall wurde der mit Papier beladene Auflieger stark beschädigt.

Durch den Zusammenstoß wurden Teile der Ladung auf der Fahrbahn verteilt. Darüber hinaus traten circa 400 Liter Kraftstoffe aus.

Für die Bergung wurden unter anderem ein Kran und ein Havariekommissar bestellt. Die Autobahn musste zunächst komplett gesperrt werden. Gegen 04:00 Uhr öffneten Polizeibeamte den linken Fahrstreifen, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten.

Die Staulänge betrug zwischenzeitlich etwa 12 Kilometer.

Im Rückstau ereigneten sich vereinzelte Verkehrsunfälle mit leichten Sachschäden.

Aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten wird die Sperrung der mittleren und rechten Fahrstreifen noch bis in den Nachmittag andauern. Zwischenzeitlich kann eine erneute Vollsperrung nötig sein.

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