Polizei Bielefeld

POL-BI: Warnung vor Love-Scamming - Tankstellenmitarbeiter erkennt Betrug

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Am Sonntag, 24.05.2026, gelang es einem aufmerksamen Tankstellenmitarbeiter, eine Bielefelderin vor weiterem Schaden zu bewahren. Sie war Opfer von Love-Scamming geworden.

Sonntagabend rief der Tankstellenmitarbeiter die Polizei zur Stieghorster Straße, weil eine Frau beabsichtigte diverse Geschenkkarten im Wert von 500 Euro zu kaufen. Die Bielefelderin gab gegenüber den Beamten an, die Karten einem Mann über einen Messaging-Dienst zukommen lassen zu wollen. Den Mann habe sie über die sozialen Medien kennengelernt und führe mit ihm nun eine Liebesbeziehung. Bereits am Vortag habe sie ihm Geschenkkarten zukommen lassen.

Love-Scamming ist eine Betrugsform, bei der die Täter in den sozialen Medien und auf Dating-Plattformen mit gefälschten Profilen unterwegs sind. Zunächst bauen die Täter im Rahmen der Konversation mit ihrem Opfer Vertrauen auf, um sie dann mit vorgetäuschten Notsituationen um ihr Geld zu bringen.

Seien Sie immer skeptisch, wenn Sie um Geld gebeten werden. Überweisen Sie kein Geld an Personen, die sie nie persönlich getroffen oder kennengelernt haben!

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell