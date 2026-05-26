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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge verfolgt Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Freitagabend, 22.05.2026, fassten Polizisten, dank der schnellen Reaktion eines Zeugen, einen Sprayer.

Der aufmerksame Zeuge meldete gegen 19:10 Uhr der Polizei telefonisch einen Sprayer. Er hatte einen Unbekannten bemerkt, der auf der Stapenhorststraße in Richtung stadtauswärts unterwegs war und dabei einen Stromkasten und ein Verkehrsschild mit Graffiti besprühte.

Der Fußgänger folgte dem Tatverdächtigen, gab den Standort telefonisch an die Polizeileitstelle durch und zeigte den Polizisten des eintreffenden Streifenwagen den Sprayer im Bürgerpark. Bei der folgenden Kontrolle des polizeibekannten 35-jährigen Bielefelders fanden die Beamten Mal- und Sprühartikel sowie Graffiti Marker, dessen Farbe mit den am Tatort festgestellten frischen Graffitis übereinstimmte. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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