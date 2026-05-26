Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge verfolgt Sprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Freitagabend, 22.05.2026, fassten Polizisten, dank der schnellen Reaktion eines Zeugen, einen Sprayer.

Der aufmerksame Zeuge meldete gegen 19:10 Uhr der Polizei telefonisch einen Sprayer. Er hatte einen Unbekannten bemerkt, der auf der Stapenhorststraße in Richtung stadtauswärts unterwegs war und dabei einen Stromkasten und ein Verkehrsschild mit Graffiti besprühte.

Der Fußgänger folgte dem Tatverdächtigen, gab den Standort telefonisch an die Polizeileitstelle durch und zeigte den Polizisten des eintreffenden Streifenwagen den Sprayer im Bürgerpark. Bei der folgenden Kontrolle des polizeibekannten 35-jährigen Bielefelders fanden die Beamten Mal- und Sprühartikel sowie Graffiti Marker, dessen Farbe mit den am Tatort festgestellten frischen Graffitis übereinstimmte. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.

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