Polizei Bielefeld

POL-BI: Schläger-Duo gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Dornberg- Unbekannte beleidigten am Freitag, 22.05.2026, einen Mann und schlugen auf ihn ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Ein 28-Jähriger aus Horn-Bad-Meinberg befuhr gegen 17:00 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg im Dornberger Auenpark, parallel zur Werther Straße, in Richtung Dornberg. Während einer Pause, bei der er eine Zigarette rauchte, wurde er von zwei südländisch aussehenden Männern angesprochen. Die Unbekannten beleidigten ihn rassistisch und griffen ihn an. Sie brachten das Opfer zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der Horn-Bad-Meinberger erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen sollen ein südeuropäisches Erscheinungsbild haben, ungefähr 21 bis 23 Jahre alt und circa 170 bis 175 cm groß sein. Einer war von schmaler/ schlanker Figur und mit einem weißen T-Shirt und blauer Jeans bekleidet. Der Zweite war von kräftiger Statur, trug einen Vollbart und war mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an unter 0521-545-0 an die Polizei Bielefeld zu wenden.

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