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Polizei Wuppertal

POL-W: RS Illegale Cannabisplantage entdeckt - Vier Festnahmen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwochmorgen (29.04.2026, ab 06:00 Uhr) vollstreckte die Polizei
einen Durchsuchungsbeschluss in einem Industriegebäude an der Straße 
Güldenwerth in Remscheid.

Zuvor erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis, dass in den 
Räumlichkeiten eine illegale Cannabisplantage betrieben wird. Im Zuge
der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, sodass auf Antrag der 
Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss durch das zuständigen 
Gericht erlassen wurde.

In der Lagerhalle fanden die Einsatzkräfte circa 450 
Cannabispflanzen, circa 850 abgeerntete Töpfe, knapp 11 Kilogramm 
reife Ernte und Equipment zum Betrieb einer Plantage. Zudem 
versuchten vier Männer, die sich in dem Gebäude aufhielten, vor den 
Beamten zu flüchten. Die Polizei konnte die vier albanischen 
Staatsangehörigen (22, 25, 35 und 41) vorläufig festnehmen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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