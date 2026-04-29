Polizei Wuppertal

POL-W: RS Illegale Cannabisplantage entdeckt - Vier Festnahmen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwochmorgen (29.04.2026, ab 06:00 Uhr) vollstreckte die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss in einem Industriegebäude an der Straße Güldenwerth in Remscheid. Zuvor erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis, dass in den Räumlichkeiten eine illegale Cannabisplantage betrieben wird. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Durchsuchungsbeschluss durch das zuständigen Gericht erlassen wurde. In der Lagerhalle fanden die Einsatzkräfte circa 450 Cannabispflanzen, circa 850 abgeerntete Töpfe, knapp 11 Kilogramm reife Ernte und Equipment zum Betrieb einer Plantage. Zudem versuchten vier Männer, die sich in dem Gebäude aufhielten, vor den Beamten zu flüchten. Die Polizei konnte die vier albanischen Staatsangehörigen (22, 25, 35 und 41) vorläufig festnehmen.

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