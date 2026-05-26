Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter-Gruppe raubt Designer Tasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In der Nacht von Samstag, 23.05.2026, auf Sonntag, raubten drei junge Männer einem Bielefelder eine beige Designer Tasche mit Portemonnaie und Handy. Die Polizei sucht Zeugen.

Drei Unbekannte sollen zuerst gegen 22:10 Uhr einen 18-jährigen Bielefelder, der sich in Begleitung eines Freundes befand, in der Stresemannstraße in Höhe der Bahnhofstraße angesprochen haben. Nachdem das Trio sich entfernt hatte, gingen der Bielefelder und sein Begleiter weiter in Richtung Herforder Straße. Noch vor Erreichen der Herforder Straßen traf das Trio erneut auf das Duo. Sie sollen unter Drohungen von dem Bielefelder die Herausgabe seiner Designer Tasche verlangt haben. Als das Opfer dies verneinte, soll einer der Täter auf den Bielefelder zugegangen sein, so dass dieser seine Tasche in Richtung seines Freundes warf. Der Unbekannte versuchte, den Bielefelder zu schlagen, der dies abwehren konnte. Anschließend flüchteten die drei Tatverdächtigen, mit der Tasche des Opfers.

Der 18-Jährige beschrieb die Täter als arabisch aussehend, als 17 bis 19 Jahre alt und mit schwarzen Haaren. Einer soll circa 180 cm groß sein, hatte lockiges Haar und war mit einem schwarzen T-Shirt und dunkelgrauer Jeans bekleidet. Der Zweite soll 185 cm groß sein und war mit einer schwarzen Jacke mit weißer Schrift sowie mit einer dunklen Jeans bekleidet. Der Dritte Täter konnte nicht beschrieben werden.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

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