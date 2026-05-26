Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall nicht bemerkt - PKW-Gespann-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Am Samstag, 23.05.2026, fuhr ein Krad-Fahrer auf einen PKW mit Anhänger auf. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht den Gespann-Fahrer.

Ein 60-Jähriger aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr gegen 11:50 Uhr mit seiner BMW R 1200 die Schlinghofstraße in Richtung Paderborner Straße. An einer Engstelle vor ihm hielt ein PKW-Fahrer verkehrsbedingt an. Der Krad-Fahrer fuhr auf den am PKW befindlichen Anhänger auf und kam zu Fall. Er erlitt leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der Sachschaden am Krad wird auf circa 8000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des PKW mit Anhänger bemerkte den Auffahrunfall offenbar nicht und fuhr davon.

Er, sowie Zeugen, werden gebeten, sich unter 0521-545-0 beim Verkehrskommissariat 1 zu melden.

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