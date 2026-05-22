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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizeibekannter Fahrraddieb geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder stoppte am Donnerstag, 21.05.2026, einen Täter, der sein Pedelec gestohlen hatte und auf dem Rad an ihm vorbeifuhr. Polizeibeamte nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest.

Ein 35-jähriger Bielefelder saß gegen 16:00 Uhr im Außenbereich einer Gastronomie an der Arndtstraße, als er den Dieb auf seinem Pedelec an ihm vorbeifahren sah.

Nachdem er den Diebstahl realisiert hatte, nahm der Bielefelder die Verfolgung auf. In der Friedensstraße hatte er den Mann eingeholt und hielt ihn fest, um sein Fahrrad zurückzubekommen.

Dem Fahrraddieb gelang es zunächst, sich loszureißen und wegzulaufen.

Vorbeifahrende Streifenbeamte wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und stellten den Täter. Dieser räumte ein, das Fahrrad entwendet zu haben, um es anschließend zu verkaufen. Ein durchtrenntes Kettenschloss lag am Boden neben dem Fahrrad.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten in den Jackentaschen und in seinem Rucksack typisches Einbruchwerkzeug.

Sie nahmen den drogenabhängigen 48-Jährigen aus Enger vorläufig fest. Er war bereits wegen diverser Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte polizeibekannt.

Ein Haftrichter ordnete am Freitag, 22.05.2026, die Untersuchungshaft an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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