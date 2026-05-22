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Polizei Bielefeld

POL-BI: Elf Fahrzeuge zerkratzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstagmorgen, 21.05.2026, zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr, elf Autos mit einem spitzen Gegenstand, die an der Altmühlstraße und der Straße Donauallee standen.

Die betroffenen Fahrzeuge hatten horizontale Lackkratzspuren auf Hüfthöhe, welche bis in die tieferen Lackschichten eingedrungen waren.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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