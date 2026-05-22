Polizei Bielefeld

POL-BI: Elf Fahrzeuge zerkratzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstagmorgen, 21.05.2026, zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr, elf Autos mit einem spitzen Gegenstand, die an der Altmühlstraße und der Straße Donauallee standen.

Die betroffenen Fahrzeuge hatten horizontale Lackkratzspuren auf Hüfthöhe, welche bis in die tieferen Lackschichten eingedrungen waren.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

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