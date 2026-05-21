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Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei stoppt freilaufende Pferde im Bielefelder Süden

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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Senne - Gemeinsam mit den Besitzern und einem Tierarzt gelang es mehreren Streifenbeamten am Donnerstag, 21.05.2026, sieben Pferde im Bereich der Paderborner Straße einzufangen.

Gegen 10:25 Uhr wurden der Leitstelle der Polizei mehrere Pferde gemeldet, die sich im Bereich der Paderborner Straße und Am Schießstand zwischenzeitlich auf die A 2 zubewegt haben sollen. Weil die Gefahr bestand, dass die Tiere auf die stark befahrene Autobahn oder die Paderborner Straße laufen könnten, waren mehrere Streifenwagen zu dem Einsatzort gefahren. Die Leitstelle hatte zudem einen Helikopter der Polizei angefordert, der sich aufgrund der relativ schnellen Sicherung der Pferde nicht mehr direkt an der Suche beteiligen konnte.

Bereits gegen 10:40 Uhr hatten die Besitzer, ein Tierarzt und die Streifenbeamten die Pferde, die sich ruhig verhielten, gesichtet. Wenig später gelang es allen gemeinsam, die Tiere zu einer nahegelegenen Koppel zu führen. Nach den vorliegenden Informationen blieben die sieben Pferde unverletzt und konnten sich anschließend auf der gesicherten Koppel von ihrem Ausflug erholen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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