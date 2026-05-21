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Polizei Bielefeld

POL-BI: Schockanruf eines "Falschen Arztes"

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Betrüger versuchten am Dienstag, 19.05.2026, eine Bielefelderin mit einer angeblichen Darmkrebsdiagnose bei der Tochter um Geld für ein teures Krebsmedikament zu betrügen.

Um 13:15 Uhr erhielt eine 85-jährige Bielefelderin einen Anruf. Der Anrufer behauptete, Dr. Weber aus einem Bielefelder Krankenhaus zu sein. Er schockte die Bielefelderin, indem er berichtete, dass sich ihre Tochter bei ihm im Krankenhaus befände und an Darmkrebs im Stadium 4 erkrankt sei. Sie würde dringend ein Medikament benötigen, welches 125 000 Euro koste und selbst bezahlt werden müsse. Es sei zudem Eile geboten, da das Mittel nur noch an diesem Tag verfügbar sei und ansonsten ein Monat darauf gewartet werden müsse.

Die Bielefelderin fühlte sich unter Druck gesetzt. Sie reagierte richtig und beendete das Gespräch. Bei dem anschließenden Anruf bei ihrer Tochter bestätigte sich, dass diese sich nicht im Krankenhaus befand.

Ärzte übermitteln solche schweren Diagnosen nicht an Verwandte am Telefon. Notwendige Krebsbehandlungen im Krankenhaus werden regulär über die Krankenkassen abgerechnet, Vorkasse durch Verwandte ist nicht üblich. Krankenhäuser fordern niemals Bargeld oder gar Wertgegenstände als Bezahlung für Behandlungen oder Medikamente.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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