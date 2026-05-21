Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Pkw und E-Scooter-Fahrerin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein Pkw-Fahrer flüchtete am Mittwoch, 20.05.2026, nachdem er eine E-Scooter-Fahrerin an der Schneidemühler Straße touchiert hatte. Die Bielefelderin stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 11:20 Uhr fuhr die 23-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Schneidemühler Straße in Richtung der Straße Tackeloh. Kurz vor der Einmündung wurde sie von einem Pkw überholt. Der Fahrer ließ dabei seitlich zu wenig Abstand, sodass es zu einer Berührung mit der E-Scooter-Fahrerin kam. Dabei stürze die 23-Jährige und verletzte sich leicht.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Da die Beamten an dem Fahrzeug auch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen feststellten, erstatteten sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Hinweise zu dem Unfall und dem Pkw-Fahrer oder der Pkw-Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

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