PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit Pkw und E-Scooter-Fahrerin

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein Pkw-Fahrer flüchtete am Mittwoch, 20.05.2026, nachdem er eine E-Scooter-Fahrerin an der Schneidemühler Straße touchiert hatte. Die Bielefelderin stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 11:20 Uhr fuhr die 23-Jährige mit ihrem E-Scooter auf der Schneidemühler Straße in Richtung der Straße Tackeloh. Kurz vor der Einmündung wurde sie von einem Pkw überholt. Der Fahrer ließ dabei seitlich zu wenig Abstand, sodass es zu einer Berührung mit der E-Scooter-Fahrerin kam. Dabei stürze die 23-Jährige und verletzte sich leicht.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Am E-Scooter entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Da die Beamten an dem Fahrzeug auch ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen feststellten, erstatteten sie eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Hinweise zu dem Unfall und dem Pkw-Fahrer oder der Pkw-Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 11:05

    POL-BI: Polizisten beschlagnahmen Lachgas

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 19.05.2026, stellten Polizeibeamte in einem Kiosk an der Herforder Straße Lachgas sicher, das vermutlich auch an Jugendliche ausgegeben wurde. Die Beamten der Bereitschaftspolizei fuhren gegen 19:30 Uhr auf der Herforder Straße, als ihnen zwei Jugendliche auffielen, die vor einen Kiosk offenbar Lachgas konsumierten. Auf dem Tisch befand sich eine Gasflasche ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:41

    POL-BI: Nachtrag: Polizei deckt Cannabis-Plantage und illegales Glückspiel auf

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Lippe / Paderborn / Blomberg, Lage, Delbrück - Ein Haftrichter ordnete am Dienstag, 20.05.2026, gegen die 30- und 35-jährigen Tatverdächtigen, die Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf illegalen Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln an. Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6278689 Rückfragen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren