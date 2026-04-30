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Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Person wird in Graben-Neudorf fast von Zug erfasst

Graben-Neudorf (ots)

Am späten Mittwochabend (29. April) ist am Bahnhof Graben-Neudorf eine Person beinahe von einem Zug erfasst worden. Der Triebfahrzeugführer hat eine Schnellbremsung eingeleitet. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 21:20 Uhr erkannte der Triebfahrzeugführer des ICE 100 (Laufweg Karlsruhe - Mannheim) im Gleis 2 des Bahnhofs Graben-Neudorf eine Person im Gleisbereich. Nach Abgabe des Achtungspfiffes und Einleitung einer Schnellbremsung gelang es der Person noch rechtzeitig aus der Gefahrenzone zu springen. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person von der Örtlichkeit.

Bei der Absuche im Gleisbereich wurde keine verletzte Person aufgefunden. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ebenfalls erfolglos.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/oder dem bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 - 120 160 erfolgen. Zudem nimmt jede Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder davor, sich unbefugt in den Gleisbereich zu begeben. Züge durchqueren Bahnhöfe mit sehr hohen Geschwindigkeiten und fahren auch außerhalb des ausgeschilderten Fahrplans. Bei Zusammenstößen zwischen Zügen und Menschen ziehen letztere häufig den Kürzeren. Nähere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen finden Sie unter www.bundespolizei.de.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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