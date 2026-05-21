Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten beschlagnahmen Lachgas

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 19.05.2026, stellten Polizeibeamte in einem Kiosk an der Herforder Straße Lachgas sicher, das vermutlich auch an Jugendliche ausgegeben wurde.

Die Beamten der Bereitschaftspolizei fuhren gegen 19:30 Uhr auf der Herforder Straße, als ihnen zwei Jugendliche auffielen, die vor einen Kiosk offenbar Lachgas konsumierten. Auf dem Tisch befand sich eine Gasflasche und die beiden 15- und 16-Jährigen hielten gefüllte, schwarze Luftballons in der Hand.

Die Polizisten wendeten bei nächster Gelegenheit und konnten beobachten, dass ein Kioskmitarbeiter die Flasche zügig an sich nahm und damit im Geschäft verschwand.

Die Beamten folgten dem Mann in den Kiosk und entdeckten dort die Lachgasflasche, die offensichtlich kurz zuvor noch in Benutzung gewesen war. Hinter dem Tresen befanden sich weitere Kartons mit rund 40 Flaschen Lachgas in unterschiedlichen Größen. Jede einzelne überschritt die Mengenbegrenzung von 8,4 g.

Die Beamten stellten die Flaschen sicher und erstatteten gegen den 24-jährigen Mitarbeiter Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz, wonach der Verkauf von Lachgas an Minderjährige grundsätzlich untersagt ist.

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