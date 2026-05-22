Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Frauen reißen Goldkette an sich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Am Donnerstag, 21.05.2026, hatten es zwei Täterinnen auf die Goldkette einer Bielefelderin abgesehen und nahmen sie gewaltsam an sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 64-Jährige ging gegen 14:00 Uhr die Osnabrücker Straße entlang. Zwischen der Gütersloher Straße und der Straße Zu den Lutterquellen hielt ein dunkler Pkw neben ihr. Auf den vorderen Sitzen saßen dunkelhaarige Männer mit Vollbärten.

Eine Frau stieg aus einer hinteren Fahrzeugtür aus und fragte die Bielefelderin nach dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft. Während die 64-Jährige den Weg erklärte, stieg eine zweite Frau aus dem Wagen aus.

Die erste Frau bot der Bielefelderin daraufhin einen Armreif und einen Ring zum Kauf an. Die 64-Jährige hatte kein Interesse und wollte ihren Weg weiter fortsetzen. Daraufhin hielt eine der Frauen ihre Hände fest, die zweite fasste an ihren Hals und nahm sie in den "Schwitzkasten".

Der Bielefelderin gelang es, sich aus den Fängen der Frauen zu befreien. Die beiden Täterinnen stiegen daraufhin in das Auto und fuhren davon.

Zuhause bemerkte die 64-Jährige, dass ihre Halskette gestohlen worden war.

Die beiden Frauen waren etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, circa 35 bis 40 Jahre alt, und hatten schwarze, lange Haare, gebräunte Haut und ein südostasiatisches Erscheinungsbild.

Eine Frau war dünn und trug eine Hose sowie eine weiße Jacke.

Die zweite Frau hatte eine korpulente Statur und auffällige, goldene Zähne. Sie trug einen hellen Pullover und einen Rock.

Hinweise zu dem Raub nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell