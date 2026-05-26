PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 21. Kalenderwoche

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 21. Kalenderwoche
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Bielefeld (ots)

Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche.

Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche in Bielefeld aus der Vorwoche verzeichnet.

Die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Karte ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen.

In der 21. KW verzeichnete die Polizei 7 Wohnungseinbrüche in Bielefeld.

Die Polizei Bielefeld rät zum Schutz vor Einbruch: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/ Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Die Polizei Bielefeld berät Sie gerne, welche Sicherungsalternativen für Ihr Zuhause geeignet sind. Ein Anruf genügt: 0521/5837-2555.

Durch Aufmerksamkeit kann jede Bürgerin und jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Sie möchten sich weiter informieren? Auf unserer Präventionsseite K-EINBRUCH bieten wir Ihnen umfassende Informationen rund um das Thema Einbruchschutz: https://www.k-einbruch.de/

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 12:53

    POL-BI: Polizeibekannter Fahrraddieb geht in Untersuchungshaft

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder stoppte am Donnerstag, 21.05.2026, einen Täter, der sein Pedelec gestohlen hatte und auf dem Rad an ihm vorbeifuhr. Polizeibeamte nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest. Ein 35-jähriger Bielefelder saß gegen 16:00 Uhr im Außenbereich einer Gastronomie an der Arndtstraße, als er den Dieb auf seinem Pedelec ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:47

    POL-BI: Zwei Frauen reißen Goldkette an sich

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Am Donnerstag, 21.05.2026, hatten es zwei Täterinnen auf die Goldkette einer Bielefelderin abgesehen und nahmen sie gewaltsam an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Die 64-Jährige ging gegen 14:00 Uhr die Osnabrücker Straße entlang. Zwischen der Gütersloher Straße und der Straße Zu den Lutterquellen hielt ein dunkler Pkw neben ihr. Auf den vorderen Sitzen saßen dunkelhaarige Männer ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 11:22

    POL-BI: Elf Fahrzeuge zerkratzt

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte am Donnerstagmorgen, 21.05.2026, zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr, elf Autos mit einem spitzen Gegenstand, die an der Altmühlstraße und der Straße Donauallee standen. Die betroffenen Fahrzeuge hatten horizontale Lackkratzspuren auf Hüfthöhe, welche bis in die tieferen Lackschichten eingedrungen waren. Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren