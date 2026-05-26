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Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrrad-Fahrer touchiert Straßenlaterne

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

In den frühen Stunden des Sonntags, 24.05.2026, erlitt ein alkoholisierter Fahrrad-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen. Polizisten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher.

Um 05:45 Uhr befuhr ein alkoholisierter 43-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad auf dem Radweg die Heeper Straße in Richtung stadtauswärts. Nach Passieren der Einmündung zur Straße An der Walkenmühle stieß er mit dem Lenker gegen eine Straßenlaterne und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Alkoholisierung des 43-Jährigen entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Denken Sie daran, Alkoholkonsum kann auch auf dem Fahrrad zu Fehleinschätzungen und unsicherer Fahrweise mit schweren Stürzen führen. Neben den schweren Verletzungen ist es zudem strafbar und kann je nach Promille den Entzug des Führerscheins nach sich ziehen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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