Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Fahrrad-Fahrer touchiert Straßenlaterne

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

In den frühen Stunden des Sonntags, 24.05.2026, erlitt ein alkoholisierter Fahrrad-Fahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen. Polizisten stellten den Führerschein des Bielefelders sicher.

Um 05:45 Uhr befuhr ein alkoholisierter 43-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad auf dem Radweg die Heeper Straße in Richtung stadtauswärts. Nach Passieren der Einmündung zur Straße An der Walkenmühle stieß er mit dem Lenker gegen eine Straßenlaterne und stürzte. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Aufgrund der Alkoholisierung des 43-Jährigen entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Polizisten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Denken Sie daran, Alkoholkonsum kann auch auf dem Fahrrad zu Fehleinschätzungen und unsicherer Fahrweise mit schweren Stürzen führen. Neben den schweren Verletzungen ist es zudem strafbar und kann je nach Promille den Entzug des Führerscheins nach sich ziehen.

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